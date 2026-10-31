Mitre cierra su participación en la Primera Nacional con una visita a Los Andes

El Aurinegro tendrá acción este sábado desde las 15.30 en Lomas de Zamora. El equipo santiagueño buscará recuperarse después de la dura derrota sufrida ante Godoy Cruz.

Hoy 07:15

Mitre afrontará este sábado 31 de octubre su último compromiso de la temporada 2026 de la Primera Nacional, cuando visite a Los Andes desde las 15.30, por la fecha 36 del campeonato.

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El conjunto santiagueño llega golpeado después de sufrir una dura derrota por 3-0 ante Godoy Cruz en el 8 de Abril, resultado que profundizó su irregular presente.

Por su parte, Los Andes viene de igualar 1-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires y buscará aprovechar la localía para despedirse de su público con una victoria.

En cuanto a las posiciones, Mitre se ubica en el 13° puesto de la Zona A con 39 puntos, producto de ocho victorias, 15 empates y 12 derrotas. En tanto, Los Andes marcha décimo con 42 unidades, tras nueve triunfos, 15 igualdades y 11 caídas.

De esta manera, el Aurinegro intentará cerrar el año con una alegría y dejar atrás una campaña en la que no logró encontrar la regularidad necesaria para convertirse en protagonista de la Primera Nacional.