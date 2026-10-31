Quimsa recibe a Peñarol en un duelo de invictos por la cima de la Liga Nacional

La Fusión buscará estirar su racha perfecta ante el conjunto marplatense, el otro equipo que todavía no conoce la derrota. El partidazo se disputará este sábado desde las 11.30 en el estadio Ciudad.

Hoy 07:10

Quimsa y Peñarol de Mar del Plata protagonizarán este sábado 31 de octubre uno de los partidos más atractivos de la Liga Nacional de Básquet 2026/27. Desde las 11.30, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, los dos únicos invictos del certamen se enfrentarán en un duelo que dejará a uno de ellos como líder en soledad.

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El equipo dirigido por Lucas Victoriano llega como puntero con cinco victorias en igual cantidad de presentaciones. La Fusión viene de completar una exitosa gira como visitante, en la que superó a Argentino de Junín por 78-76 y a Racing de Chivilcoy por 68-54.

Por su parte, Peñarol, conducido por Leandro Ramella, acumula cuatro triunfos consecutivos y llega después de vencer con autoridad a San Martín de Corrientes por 95-76. El Milrayitas también buscará defender su invicto y quedarse con la cima de la competencia.

En cuanto al plantel santiagueño, Ignacio Laterza ya se encuentra disponible, mientras que Francisco Conrradi tiene pocas posibilidades de jugar debido a una lesión en el tobillo que sufrió durante el encuentro frente a Argentino. En la visita continuará ausente Selem Safar.

En la previa, Matías Solanas destacó la importancia del compromiso defensivo para afrontar el encuentro: "Será un gran duelo ante un rival que viene jugando bien y además ganando, nosotros tenemos que enfocarnos desde el primer minuto en la parte defensiva y hacer lo que el entrenador nos pide".

El encuentro será dirigido por Alejandro Zanabone, Ezequiel Macías y Sebastián Vasallo, y contará con transmisión en vivo de TyC Sports. Las entradas se podrán adquirir de manera presencial en el club y a través de la plataforma Passline.