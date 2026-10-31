Vélez se juega mucho en la Anual ante un San Lorenzo que va por los playoffs

El Fortín, que ya aseguró su clasificación, buscará seguir de racha ante un Ciclón que necesita ganar para meterse entre los ocho mejores. El partido se jugará este sábado desde las 19.15 en Liniers.
Vélez y San Lorenzo se enfrentarán este sábado 31 de octubre, desde las 19.15, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá especial importancia para el Ciclón, que necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.
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El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega en un gran momento después de golear 5-0 a Central Córdoba, con un triplete de Ronaldo Martínez, quien alcanzó los 10 tantos y se convirtió en el máximo goleador del campeonato. El Fortín ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final.
Por su parte, San Lorenzo viene de empatar sin goles ante Newell's, resultado que lo dejó en la novena posición, a un punto de Independiente, último equipo que estaría clasificando a la siguiente instancia. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa necesitan una victoria para seguir en carrera.
La probable formación de Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
La probable formación de San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Martín Río o Nahuel Arias, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
El encuentro será dirigido por Facundo Tello, con Fernando Espinoza a cargo del VAR, y contará con transmisión televisiva de TNT Sports Premium.