“La lucha continúa”: el mensaje de Flávio Bolsonaro tras llegar a Estados Unidos

El dirigente brasileño reapareció en una transmisión en vivo por Instagram desde Florida. Fue su primera intervención pública luego de abandonar Brasil.

Hoy 21:35

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reapareció públicamente este viernes desde Estados Unidos, donde se encuentra junto a su familia tras salir de su país a través de la Argentina, y aseguró que “la lucha continúa”.

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Bolsonaro viajó a la Florida tres días después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) le ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación judicial.

Desde Miami, el dirigente del Partido Liberal (PL) había anunciado el jueves que encabezaría la oposición a Lula desde el exterior y había denunciado una supuesta persecución política. También cuestionó el resultado electoral y habló de un presunto fraude, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

En su primer comunicado desde Estados Unidos, agradeció al presidente estadounidense Donald Trump y al mandatario argentino Javier Milei por el respaldo recibido durante su salida de Brasil. Además, prometió impulsar una estrategia de movilización opositora por medios pacíficos y legítimos.