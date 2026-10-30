Secuestraron casi 220 kilos de cocaína en San José del Boquerón: hay cuatro salteños detenidos

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial 2, en el departamento Copo. La droga estaba distribuida en 210 panes y fue valuada en aproximadamente 5.600 millones de pesos.

Hoy 07:21

Un importante operativo contra el narcotráfico terminó con cuatro hombres oriundos de Salta detenidos y el secuestro de casi 220 kilos de cocaína en la localidad de San José del Boquerón, departamento Copo.

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El procedimiento fue realizado durante la tarde del jueves por efectivos de la Base Operativa Muralla Norte "El Mojón", dependiente del departamento Pellegrini. Además del estupefaciente, los uniformados secuestraron tres camionetas 4x4 que integraban el convoy.

Según trascendió, los vehículos circulaban por la Ruta Provincial 2 cuando sus ocupantes advirtieron la presencia policial. Una de las camionetas habría intentado detenerse y luego retroceder, situación que despertó las sospechas de los efectivos, quienes iniciaron una persecución.

En pocos minutos, los policías lograron interceptar las tres unidades, en las que viajaban los cuatro ciudadanos salteños. Al ser consultados, manifestaron que se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires.

Con intervención del juez Federal Guillermo Molinari, los uniformados realizaron una requisa de los vehículos. En uno de ellos detectaron irregularidades en los asientos traseros y, tras profundizar la inspección, encontraron varios bultos ocultos.

En total, fueron secuestrados 210 panes de cocaína, envueltos en cinta de color verde. El pesaje oficial arrojó 219,319 kilogramos, con un promedio cercano a un kilo por paquete.

Investigan el rol de las tres camionetas

Uno de los aspectos que ahora buscan esclarecer los investigadores es la función que cumplía cada vehículo dentro del convoy.

La principal hipótesis es que una de las camionetas transportaba la droga, mientras que otra habría funcionado como vehículo puntero, encargado de adelantarse para advertir sobre posibles controles policiales y facilitar el traslado de la carga.

Sin embargo, todavía no estaba claro qué función cumplía la tercera unidad. Tampoco se descartaba que alguno de los vehículos hubiera logrado ocultar más estupefacientes en una zona de monte cercana.

En ese sentido, los efectivos de Muralla Norte mantenían intercambios de información con fuerzas de seguridad de Salta y continuaban con las tareas de búsqueda.

Una carga valuada en $5.600 millones

De acuerdo con las estimaciones difundidas, los 219,319 kilos de cocaína tendrían un valor aproximado de 5.600 millones de pesos en el mercado argentino.

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y se esperaba el traslado de los cuatro detenidos hacia la ciudad Capital, bajo un importante dispositivo de seguridad.