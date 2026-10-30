Gustavo Ick: "Canal 7 tiene una historia que honrar y mucho camino por delante"

"Cumplir 61 años significa mucho más que celebrar una fecha. Es reconocer una historia construida con esfuerzo, compromiso y una vocación permanente de crecimiento", manifestó.

Hoy 08:23

Al referirse a este nuevo aniversario, el licenciado Gustavo Eduardo Ick, propietario y Director de Canal 7, destacó la importancia de reconocer el camino recorrido y proyectar el crecimiento de la emisora hacia el futuro.

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"Cumplir 61 años significa mucho más que celebrar una fecha. Es reconocer una historia construida con esfuerzo, compromiso y una vocación permanente de crecimiento. Canal 7 ha acompañado durante décadas la vida de los santiagueños y ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de comunicación, sin perder su identidad ni su vínculo con la comunidad".

"Mantener ese camino exigió un desafío permanente y una inversión constante. La industria audiovisual evoluciona todos los días y tenemos la responsabilidad de acompañar esa transformación, incorporando tecnología, mejorando nuestros procesos de producción y desarrollando nuevas capacidades para estar a la altura de los mejores canales de televisión abierta del interior de la Argentina".

"Quiero destacar especialmente a todos los trabajadores que, a lo largo de estos años, contribuyeron y contribuyen diariamente a sostener este proyecto. Los medios de comunicación son, ante todo, el resultado del esfuerzo de sus equipos y de la confianza que depositan en ellos sus audiencias".

“Nuestro compromiso es seguir invirtiendo, innovando y desarrollando nuevas formas de comunicar, con la convicción de que la experiencia acumulada constituye una base sólida para afrontar los desafíos del futuro. Canal 7 tiene una historia que honrar y, sobre todo, mucho camino por delante", expresó el Lic. Gustavo Ick.