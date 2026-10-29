La Municipalidad presentó una impactante experiencia inmersiva de la Capilla Sixtina en el Parque del Encuentro

La propuesta combina arte y tecnología en una réplica del histórico templo y estará abierta al público con acceso libre y gratuito desde el 9 de noviembre. La producción estuvo a cargo de jóvenes santiagueños.

Hoy 23:24

La Municipalidad presentó una impactante experiencia inmersiva de la réplica de la Capilla Sixtina que se sumará a los atractivos turísticos, culturales y educativos que tiene el Parque del Encuentro.

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La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, participaron de la presentación de la experiencia inmersiva de la réplica de la Capilla Sixtina que se sumará a los atractivos turísticos, culturales y educativos que tiene el Parque del Encuentro.

La innovadora propuesta combina arte y tecnología y busca transportar a los visitantes a una de las obras más trascendentes de la humanidad.

La experiencia se desarrolla en el interior de la réplica de la Capilla Sixtina, uno de los cinco templos que conforman el Parque del Encuentro, y fue producida íntegramente por una productora tecnológica integrada por jóvenes santiagueños, poniendo en valor la creatividad, el conocimiento y la capacidad de innovación local.

La muestra audiovisual envolvente sera de acceso libre y gratuito para toda la familia, a partir del 9 de noviembre próximo.

La Ing. Fuentes indicó que el nuevo atractivo en la réplica del templo católico se sumará al recorrido del simulador del transbordador espacial Mama Antula que se encuentra en el Domo.