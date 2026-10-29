La intendente Fuentes asistió a la sesión preparatoria del Concejo Deliberante donde asumieron concejales y se designaron autoridades

La jefa comunal acompañó la asunción de los 12 nuevos concejales y la designación de Justo Molina Areal como presidente del cuerpo legislativo. También se estableció un cuarto intermedio hasta el sábado 31 de octubre, cuando se realizará la jura del intendente electo.

Hoy 23:23

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, asistió a la sesión preparatoria del Concejo Deliberante en la que asumieron los 12 nuevos concejales y se designó a Justo Molina Areal como presidente del cuerpo legislativo.

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Durante la sesión, la jefa comunal también presenció la elección de las autoridades, vicepresidente primero y vicepresidente segundo respectivamente y la disposición del pase a un cuarto intermedio para el día sábado 31 de octubre para la jura del intendente electo.

También acompañaron a la intendente Fuentes, los secretarios y subsecretarios del gabinete municipal.