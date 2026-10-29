Fuerte accidente entre un camión y un tren en La Banda generó un amplio operativo

El siniestro ocurrió en el cruce de la Ruta 51 y la vieja Ruta 34, a la altura de calle Hipólito Yrigoyen. No se registraron heridos entre los conductores.

Hoy 23:09

Un fuerte accidente entre un camión y una formación ferroviaria generó un importante despliegue de emergencia en la ciudad de La Banda. El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta 51 y la vieja Ruta 34, en inmediaciones de calle Hipólito Yrigoyen. A pesar de la magnitud del siniestro, ninguno de los conductores resultó herido.

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De acuerdo con la información preliminar, el camión circulaba desde Tucumán hacia Santa Fe y transportaba una carga de trigo. Por el momento, no se pudo establecer con precisión cómo se produjo el choque, aunque una de las hipótesis señala que el camionero no habría advertido la presencia del tren.

A raíz del accidente, se desplegó un importante operativo en el sector y se dispusieron cortes y restricciones en la circulación. La situación generó complicaciones en el tránsito en distintos puntos de la zona, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y buscar vías alternativas.

En el lugar intervienen efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 12, personal de Criminalística, guardavidas y agentes de Alerta Banda, quienes trabajan en el procedimiento para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.