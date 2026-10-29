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Policiales

Detuvieron al acusado del femicidio de Vanina Galván tras sorprenderlo oculto en una casa abandonada

Julio Tejeda está sindicado como autor del asesinato de la mujer de 33 años en Clodomira, fue encontrado a las 5 de la mañana en una casa abandonada de la localidad de San Lorenzo

Hoy 07:43
Julio Tejeda femicida

Julio Tejeda, señalado como autor del femicidio de Vanina Galván, fue detenido este jueves a las 5 de la mañana en una vivienda abandonada de la localidad de San Lorenzo.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 16, con la intervención de la División Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de la Provincia, en el marco del operativo desplegado para localizar al sospechoso.

Tejeda era intensamente buscado desde el martes, cuando Vanina Galván fue asesinada en la ciudad de Clodomira, departamento Banda.

El femicidio que conmocionó a Clodomira

Vanina Galván tenía 33 años y era madre de tres hijos. El crimen ocurrió el martes por la tarde en una vivienda del barrio Fátima de Clodomira.

De acuerdo con las primeras actuaciones de la investigación, el ataque se produjo alrededor de las 13.40, en la casa de la madre de la víctima, ubicada en la intersección de las calles Taboada y Segundo Pasaje.

La mujer sufrió heridas de arma blanca y murió en el lugar. Tras el ataque, Tejeda habría escapado en una motocicleta, lo que dio inicio a un operativo policial para dar con su paradero.

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