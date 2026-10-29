Despidieron a Vanina Galván mientras continúa la búsqueda de su pareja, acusado del femicidio

La mujer de 33 años fue asesinada de cinco puñaladas en Clodomira y era madre de tres niñas. Según informó Noticiero 7, su familia le dio el último adiós mientras la Policía intensificaba los rastrillajes en la zona rural de Huyamampa para encontrar a Julio Tejeda, quien permanece prófugo.

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El dolor atraviesa al barrio Fátima tras el femicidio de María Eugenia Vanina Galván, ocurrido el martes en la ciudad de Clodomira. La mujer fue asesinada de cinco puñaladas y el principal sospechoso es su pareja, Julio Tejeda, quien escapó después del ataque y continúa siendo buscado por las autoridades.

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Este miércoles por la tarde, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares. Su madre había llegado desde Buenos Aires durante la mañana para despedirla, mientras que sus hermanas quedaron al cuidado de las tres niñas que perdieron a su mamá. También se acercaron las docentes de las pequeñas para acompañarlas en este difícil momento.

Mientras tanto, los investigadores intensificaron la búsqueda del acusado en la zona rural de Huyamampa, donde habría escapado hacia el monte. Según el informe de Noticiero 7, Tejeda también habría intentado atacar a Roy Delgado, un hombre con quien habría mantenido conflictos por celos vinculados con la víctima, aunque no llegó a concretar la agresión. Estas circunstancias forman parte de la reconstrucción del caso.

En su cobertura de este miércoles, Noticiero 7 también hizo referencia a los antecedentes familiares que se vincularían con otros homicidios, aunque esas referencias deben ser corroboradas por la Justicia. Por ahora, Tejeda continúa prófugo y los investigadores trabajan para reconstruir sus movimientos y dar con su paradero, mientras las tres hijas de Vanina permanecen acompañadas por sus familiares.