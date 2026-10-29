Chechu Bonelli respondió a los rumores de reconciliación con Facundo Pieres: “Soy demasiada mujer para ser un secreto”

La periodista fue abordada por una cámara de SQP después de que Yanina Latorre asegurara que habría retomado el vínculo con el polista en secreto. Bonelli negó tener algo que confirmar y dejó una contundente frase sobre su presente sentimental.

Hoy 00:19

Chechu Bonelli rompió el silencio ante los rumores de una posible reconciliación con Facundo Pieres y fue contundente al referirse a la posibilidad de mantener una relación en secreto. La periodista fue interceptada por una cámara de Sálvese Quien Pueda (SQP) luego de que Yanina Latorre revelara que ambos habrían retomado el contacto y vuelto a encontrarse.

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Según lo que contó la conductora en el programa, la expareja habría vuelto a acercarse, aunque el polista le habría pedido a Bonelli que mantuvieran el vínculo en privado. “Chechu Bonelli y Facundo Pieres volvieron, pero en secreto. Hablaron, se reencontraron, y él le pidió a ella que sea secreto y no blanqueen”, afirmó Latorre.

Consultada sobre estas versiones, la periodista evitó confirmar un acercamiento y sostuvo que no tenía nada que aclarar. “Si yo tuviese algo para confirmar, lo estaría diciendo. No tengo nada para decir”, respondió ante la cámara del ciclo de América.

Sin embargo, Bonelli también se refirió a su situación sentimental y dejó una frase que llamó la atención. “Estoy sola. Estoy bien. Y lo único que tengo para decir, porque la escuché ayer, obviamente, me llegó el comentario, lo que dijo Yanina. Yo soy demasiada mujer para ser un secreto. O sea, jamás sería un secreto de ningún hombre”, expresó.

De esta manera, Chechu Bonelli respondió a las versiones sobre una posible reconciliación con Facundo Pieres, aunque no confirmó que hayan retomado la relación. Por el momento, los rumores surgieron a partir de la información difundida por Yanina Latorre, mientras que la periodista aseguró estar sola y dejó en claro su postura frente a la posibilidad de mantener un vínculo sentimental en secreto.