Feroz enfrentamiento entre bandas con tumberas en el barrio General Paz durante la madrugada

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Lules y Homero Manzi. Según denunciaron vecinos, jóvenes de barrios rivales arrojaron proyectiles con gomeras y realizaron detonaciones con armas de fabricación casera.

Hoy 06:53

Momentos de extrema tensión se vivieron durante los últimos minutos del martes en el barrio General Paz, a raíz de un violento enfrentamiento entre grupos barriales rivales que habría incluido el uso de armas de fabricación casera y gomeras.

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El episodio se registró en la intersección de las calles Lules y Homero Manzi, lo que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 5, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 1.

De acuerdo con el relato de los vecinos, la confrontación involucró a jóvenes domiciliados en los barrios General Paz y Colón, quienes se enfrentaron en plena vía pública. Varios de ellos habrían utilizado gomeras u hondas para arrojar proyectiles contundentes, además de efectuar detonaciones con armas de fabricación casera hacia el grupo contrario.

Rápida dispersión ante el arribo policial

Tras recibir el alerta de los habitantes del sector, móviles policiales del área de prevención se dirigieron rápidamente al lugar para intervenir ante la situación.

Sin embargo, los involucrados se dispersaron ante la llegada de los efectivos, por lo que el procedimiento se desarrolló en medio de la tensión generada por el enfrentamiento.

El episodio volvió a poner en alerta a los vecinos de la zona por los riesgos que representan este tipo de disputas en la vía pública, especialmente ante la presunta utilización de armas caseras.