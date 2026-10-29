David Bruckner será el director y guionista de la tercera parte de la saga de terror "Smile"

La tercera entrega de la franquicia estará dirigida por el realizador de “Hellraiser” y “The Night House”. Nick Antosca escribirá el guion, mientras que el creador de la saga continuará vinculado como productor.

Hoy 07:21

La franquicia de terror “Smile” tendrá una nueva dupla creativa para su tercera película. Según informó Variety, David Bruckner será el director de “Smile 3”, mientras que Nick Antosca estará a cargo del guion. De esta manera, Parker Finn, creador de la saga y director de las dos primeras entregas, dejará la dirección, aunque seguirá involucrado en el proyecto como productor.

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El cambio se produce mientras Finn trabaja en la nueva versión de “Possession”, la película de terror de culto de 1981 dirigida por Andrzej Żuławski. El cineasta también desarrolló la idea central de la tercera entrega de “Smile”, que contará con la producción de Temple Hill. Jonathan Fass participará como productor ejecutivo.

Quiénes estarán detrás de “Smile 3”

David Bruckner cuenta con experiencia en el cine de terror. Entre sus trabajos más conocidos figuran “The Night House”, “The Ritual” y la nueva versión de “Hellraiser”, estrenada en 2022. Su incorporación representa un cambio en la conducción de una saga que hasta ahora había estado bajo la dirección de Finn.

Por su parte, Nick Antosca será el responsable de trasladar al guion el concepto planteado para la nueva película. El escritor y productor trabajó en proyectos como “Antlers” y la miniserie “Cape Fear”.

Por el momento, Paramount no reveló detalles de la trama ni anunció el elenco de “Smile 3”. Tampoco se confirmó una fecha de estreno.

El éxito de la franquicia

La primera película, estrenada en 2022, presentó a Rose Cotter, una psiquiatra interpretada por Sosie Bacon, que comienza a experimentar fenómenos aterradores después de presenciar un episodio traumático relacionado con una de sus pacientes. La historia combina elementos sobrenaturales con el deterioro psicológico de su protagonista.

En “Smile 2”, estrenada en 2024, la trama se trasladó al mundo de la música. Naomi Scott interpretó a Skye Riley, una estrella pop que empieza a sufrir experiencias inquietantes mientras se prepara para una nueva gira.

Las dos producciones tuvieron un importante desempeño comercial. La primera recaudó alrededor de 217 millones de dólares en todo el mundo, mientras que su secuela sumó aproximadamente 138 millones, consolidando a “Smile” como una de las franquicias recientes más exitosas del terror.

Con Bruckner y Antosca al frente de la próxima película, la saga iniciará una nueva etapa, aunque mantendrá la participación de su creador. La incógnita principal será cómo continuará la historia de la entidad sobrenatural y qué rumbo tomará el universo de “Smile” en esta tercera entrega.