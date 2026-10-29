Lluvias y calor moderado: el clima en Termas de Río Hondo para hoy Jueves 29 de octubre de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta inestable con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se espera un cambio hacia días más soleados en el corto plazo.

Hoy 08:02

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo hoy son de lluvia ligera, con una temperatura actual que se sitúa en 16.2 °C. Los termenses se encontrarán bajo un cielo nublado, que contribuirá a una sensación térmica de 15.6 °C debido a la alta humedad del 96%.

El viento sopla a 12.2 km/h desde el NNW, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan aún más frescas. Para los termenses, esta jornada representa un cambio notable en comparación con el calor habitual de la región.

De acuerdo al pronóstico, hoy se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 23 °C. A pesar de la lluvia, la temperatura mínima se mantendrá en 16.2 °C, lo que indica que no habrá grandes oscilaciones térmicas.

Los próximos días traerán un cambio en el clima, ya que se anticipa un fin de semana soleado. Mañana, viernes 30 de octubre, se prevé un cielo completamente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 16.1 °C y los 26.1 °C.

El sábado 31 de octubre también se presentará soleado, con mínimas de 17.5 °C y máximas que podrían llegar a los 28.5 °C. Estos cambios climáticos serán bienvenidos por los termenses, quienes podrán disfrutar de días más cálidos y agradables.

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