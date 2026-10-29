Cerraron la investigación y revelaron la causa de la muerte de Hayden Panettiere

Concluyeron las actuaciones por el fallecimiento de la actriz de 36 años, ocurrido el 16 de agosto. El informe toxicológico determinó que murió por los efectos de varias sustancias, entre ellas el fentanilo.

Hoy 08:25

La investigación policial por la muerte de Hayden Panettiere, actriz reconocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville, fue cerrada en Greenville, Carolina del Sur, luego de que las autoridades ratificaran que su fallecimiento fue accidental.

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La confirmación fue difundida este miércoles por el Departamento de Policía de Greenville, que informó que concluyó las actuaciones a partir de la determinación del médico forense y los resultados de la investigación.

“Sobre la base de la determinación del médico forense y de los hallazgos de la investigación, la muerte de Hayden Panettiere fue declarada accidental”, señaló el departamento policial en un comunicado citado por medios estadounidenses.

La actriz murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años. Fue encontrada inconsciente en un departamento de Greenville y, pese a las maniobras de reanimación de los equipos de emergencia, no pudieron salvarle la vida.

Qué determinó el informe toxicológico

El informe de la oficina forense del condado de Greenville había establecido que la causa de muerte fueron los efectos tóxicos de varias sustancias: fentanilo, 4-ANPP —un compuesto asociado a la fabricación de fentanilo—, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Hayden Panettiere

El documento también indicó que no se encontraron traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento y calificó la muerte como accidental.

La investigación policial había continuado después de conocerse el resultado forense para esclarecer las circunstancias del caso. Con el anuncio del miércoles, las autoridades locales dieron por concluida esa etapa y no informaron la presentación de cargos.

La investigación de la DEA

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también había intervenido para investigar las circunstancias vinculadas con las sustancias que provocaron la muerte de la actriz. Entre las líneas que se habían examinado estaba la posibilidad de que hubiera obtenido pastillas ilícitas o falsificadas a través de un proveedor en California.

Sin embargo, el cierre de la investigación policial local no implica necesariamente que la DEA haya concluido sus propias actuaciones. Hasta el momento, no se había informado oficialmente si el organismo federal también cerraría el caso.

Panettiere había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción y otras dificultades personales. Su muerte generó repercusión entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento, donde era conocida por su trayectoria en televisión y cine.

Hayden Panettiere