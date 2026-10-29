Venezuela exigió al Banco de Inglaterra la devolución de 31 toneladas de oro

Delcy Rodríguez reclamó el retorno inmediato de las reservas venezolanas retenidas desde 2019 y ordenó activar gestiones diplomáticas y legales. El tema también forma parte de las negociaciones entre el chavismo y sectores de la oposición.

Hoy 08:47

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió al Banco de Inglaterra la devolución de las reservas de oro venezolanas que permanecen retenidas en esa institución desde 2019.

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“Ya basta de excusas. Ese oro es de los venezolanos y las venezolanas, no del Banco de Inglaterra”, expresó Rodríguez durante una reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales y Ministros.

La mandataria sostuvo que no existen motivos legales ni políticos para que los lingotes continúen fuera del control del Banco Central de Venezuela y ordenó a la Cancillería y a la Procuraduría General avanzar con mecanismos diplomáticos y judiciales para intentar recuperarlos.

El Banco de Inglaterra mantiene bajo custodia alrededor de 31 toneladas de oro venezolano, congeladas desde 2019, cuando el Reino Unido reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y se abrió una disputa por el control de los activos del país en el exterior.

Rodríguez también cuestionó las demoras en torno a la restitución de los fondos. “Lo que hemos visto durante estos últimos años es una dilación que busca apropiarse ilegítimamente de las reservas de Venezuela”, afirmó.

El oro, en el centro del diálogo político

La recuperación de los lingotes también se convirtió en uno de los temas de negociación entre el Gobierno y sectores de la oposición venezolana.

En el tercer ciclo de conversaciones, ambas delegaciones acordaron conformar una comisión paritaria para gestionar ante las instituciones británicas la recuperación de los activos depositados en Londres.

Además, en los últimos meses se discutió la posibilidad de que el oro sea transferido a otra entidad financiera, incluso bajo un esquema de supervisión internacional, como parte de los acuerdos políticos que buscan destrabar el acceso de Venezuela a activos congelados en el exterior.

Rodríguez insistió en que los recursos deberían utilizarse para atender necesidades internas y avanzar en la recuperación de servicios públicos y zonas afectadas por los terremotos ocurridos durante este año.

De esta manera, Caracas volvió a poner el foco sobre uno de los conflictos financieros más prolongados que mantiene con el Reino Unido y reclamó una definición sobre el destino de las reservas venezolanas.