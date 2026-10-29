El robo de una vivienda quedó registrado por cámaras de seguridad en el Bº Santa Rosa de Lima

El damnificado difundió las imágenes del hecho y aseguró que entregó el video a la Policía. También manifestó su preocupación por la inseguridad en el sector.

Hoy 08:13

Un robo ocurrido en el barrio Santa Rosa de Lima quedó registrado por cámaras de seguridad y generó preocupación entre los vecinos. El damnificado difundió las imágenes del episodio y aseguró que dio aviso a la Policía durante la noche del miércoles.

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Según relató, logró identificar al presunto autor y envió el material fílmico a efectivos de la dependencia policial del barrio Belén.

El hombre manifestó que ya había sufrido un robo años atrás y expresó su preocupación por la situación de inseguridad en la zona.

“Este sujeto ya me robó años atrás. Ni con cámaras y alarma te salvás”, sostuvo al describir lo ocurrido.

El reclamo del damnificado

En su relato, el vecino contó que, al advertir el hecho, intentó seguir al sospechoso en su motocicleta, pero los nervios del momento le impidieron encontrar rápidamente la llave del vehículo.

También afirmó que entregó el video a la Policía y cuestionó la falta de una respuesta inmediata. Además, manifestó su preocupación por otros episodios que, según indicó, afectan a los habitantes del sector.

“Ya no queremos denunciar porque se pierde el tiempo”, expresó en su mensaje, en el que pidió difundir lo ocurrido para alertar a la comunidad.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre posibles actuaciones judiciales ni sobre la identificación formal de sospechosos en relación con el episodio.