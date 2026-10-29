Así lo destacó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados describió dos realidades económicas que conviven actualmente en el país: por un lado, sectores que registran importantes ganancias y oportunidades de inversión; por el otro, familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes.

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“En Argentina hay una economía que explota y otra que languidece”, sostuvo durante su columna de este jueves para Radio Panorama.

Para ilustrar la situación de los hogares, Granados contó que consultó a entidades bancarias que administran cuentas sueldo y señaló que buena parte de los ingresos se retira durante los primeros días del mes.

“Me dijeron que el día 5 ya sacaron el 50% y el día 20 ya no les queda nada. La gente hace changas para llegar a fin de mes”, expresó.

En contraste, el analista mencionó los resultados de YPF, las exportaciones, la actividad minera y las perspectivas de inversión vinculadas con las pequeñas y medianas empresas. “En nueve meses de 2026 YPF tuvo una ganancia de 2.500 millones de dólares, exportaciones hay muchísimas, en minería están celebrando en Catamarca las pymes que van a llegar, el campo y toda la cordillera. Esa es la otra economía”, afirmó.

El debate por las reservas y el crédito

Granados también se refirió a la discusión entre los economistas Juan Carlos de Pablo y Ricardo Arriazu sobre la estrategia económica y la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

Según explicó, De Pablo sostuvo que no era necesario modificar el rumbo, mientras que Arriazu cuestionó la compra de dólares con pesos en un contexto en el que considera necesario recuperar el crédito interno y favorecer una posible reactivación.

“Al comprar con pesos esos dólares, esos pesos no van a la calle. Ayer renovaron la deuda y se llevaron más plata, hay que poner plata en la calle y abaratar el crédito y para eso hay que dejar de comprar dólares”, resumió Granados al exponer los argumentos del debate.

En esa línea, remarcó la importancia del financiamiento para impulsar la actividad económica y destacó la necesidad de reducir el costo de los préstamos.

“De la única forma que se sale es el crédito y si no se abarata la tasa es imposible”, señaló, al citar la postura de Arriazu.