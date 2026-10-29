Paro nacional docente este jueves por la muerte de Nancy Godoy: ¿en qué provincias no habrá clases?

La medida fue convocada por CTERA para reclamar justicia por la docente rural hallada sin vida en Corrientes. Varios gremios anunciaron su adhesión, aunque el alcance del paro y la suspensión de clases dependerán de cada jurisdicción y establecimiento educativo.

Hoy 08:22

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre tras el hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años que era buscada desde el 7 de octubre en Corrientes.

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La medida incluye una jornada de duelo, movilizaciones y distintas acciones públicas en distintos puntos del país, en reclamo de justicia y del esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de la docente.

CTERA exigió una investigación “exhaustiva, transparente y sin demoras” y expresó su acompañamiento a la familia de Godoy, a la comunidad educativa y a los trabajadores de la educación de Corrientes.

Dónde impactará el paro

La convocatoria tiene alcance nacional, aunque la adhesión efectiva dependerá de cada sindicato y jurisdicción, por lo que el dictado de clases puede variar según la provincia y cada establecimiento.

Entre las organizaciones que anunciaron medidas se encuentran gremios de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, además de distintas entidades sindicales de otras provincias.

En Corrientes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) convocó a un paro en todo el territorio provincial y declaró jornadas de duelo laboral y escolar. También llamó a realizar movilizaciones en distintas localidades.

El caso de Nancy Godoy

Nancy Godoy era directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Había desaparecido el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado este miércoles después de más de tres semanas de búsqueda.

El hallazgo se produjo en una zona rural de difícil acceso, mientras la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

Por el caso hay cinco personas detenidas: Ireneo Antonio Zarza, Felipe Dionisio Sandoval, Sergio Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ernesto Ezequiel Bordón.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, Zarza, Sandoval y Rojas están imputados como presuntos autores materiales del femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple. Bordón, en tanto, está acusado de falso testimonio.

La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos mientras avanza la investigación y los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la docente.