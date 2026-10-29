Despidieron los restos de Vanina Galván: "Pedimos justicia, no queremos que sea un caso más"

Paola Fernández expresó que la mujer asesinada en Clodomira era "Una madre muy presente con todos sus hijos" y pidió que se tomen medidas para evitar nuevos casos de femicidio.

Hoy 09:38

Los restos de Vanina Galván, víctima de femicidio en el barrio Fátima de Clodomira, fueron trasladados en medio del dolor de familiares, amigos y vecinos. En ese contexto, Paola Fernández, mamá de un compañero de los hijos de la mujer, expresó su pedido de justicia y reclamó que el caso marque un antes y un después.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estamos pidiendo justicia, no queremos que sea un caso más sino un punto final para todo esto”, manifestó Fernández en diálogo con Radio Panorama.

La mujer describió la angustia que atraviesan las familias, especialmente por la situación de los hijos de Vanina, que son pequeños. “Son chicos muy pequeños, la mayor es compañera de mi hijita y estamos muy consternados con esta situación”, expresó.

Te recomendamos: Detuvieron al acusado del femicidio de Vanina Galván tras sorprenderlo oculto en una casa abandonada

Fernández también reflexionó sobre la dificultad de advertir situaciones de violencia que ocurren dentro de los hogares. “Son cosas que uno no se puede imaginar, porque suceden de la puerta para adentro”, señaló.

En ese sentido, explicó que, desde el entorno escolar, no habían advertido señales que llamaran la atención o motivaran una intervención. “Los chicos no contaban nada, no hubo algo que llame la atención como para que un docente intervenga”, sostuvo.

El recuerdo de una madre presente

Al recordar a Vanina, Fernández destacó el compromiso cotidiano que tenía con sus hijos y su participación en las actividades escolares.

“Una madre muy presente con todos sus hijos, en todos los detalles, siempre estuvo acompañándolos, no se perdía una reunión de padres. Siempre estaba a disposición de sus hijos”, la describió.

Además, contó que las madres mantenían un grupo de WhatsApp, pero que Vanina nunca había manifestado allí que estuviera atravesando una situación de violencia.

“Tenemos un grupo de WhatsApp pero nunca manifestó nada, aparentaba que todo estaba bien”, relató.

El testimonio puso de relieve la conmoción que generó el femicidio en la comunidad educativa y entre las familias que compartían la vida cotidiana con los hijos de la víctima.

En medio del dolor, el reclamo de Fernández fue que la muerte de Vanina no quede impune y que lo ocurrido impulse medidas concretas para prevenir nuevos femicidios y evitar que otras familias atraviesen una situación similar.