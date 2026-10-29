El terror toma la pantalla de Cine Sunstar con tres propuestas por Halloween

La cartelera se renueva con novedades para los amantes del género. Disfrutá de los avances.

Hoy 10:14

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. Y en este caso, con la llegada de Halloween, las novedades vienen cargadas de terror para todos los gustos.

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Llegan Pinocho sin cuerdas y La caja del demonio, pero además re reestrena Estacion Zombie y los más chicos tendrán su alternativa con la animación Wildwood: El bosque salvaje.

Pinocho sin cuerdas . Pinocho, una marioneta de madera creada por Geppetto, sueña con convertirse en un niño de verdad. Sin embargo, su mirada ingenua del mundo y la manipulación de un siniestro Grillo transforman ese anhelo en una obsesión macabra. Convencido de que para ser humano debe apoderarse de lo que les pertenece a los demás, el muñeco desatará una espiral de violencia de la que nadie saldrá indemne.

La caja del demonio . Una mujer lo arriesga todo para proteger a su misterioso primo de una fuerza sobrenatural mortal que lo persigue.

Estación zombie . Un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados. Los pasajeros de un tren KTX que viaja de Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia.