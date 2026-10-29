El terror toma la pantalla de Cine Sunstar con tres propuestas por Halloween

La cartelera se renueva con novedades para los amantes del género. Disfrutá de los avances.
Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. Y en este caso, con la llegada de Halloween, las novedades vienen cargadas de terror para todos los gustos.
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Llegan Pinocho sin cuerdas y La caja del demonio, pero además re reestrena Estacion Zombie y los más chicos tendrán su alternativa con la animación Wildwood: El bosque salvaje.
Pinocho sin cuerdas. Pinocho, una marioneta de madera creada por Geppetto, sueña con convertirse en un niño de verdad. Sin embargo, su mirada ingenua del mundo y la manipulación de un siniestro Grillo transforman ese anhelo en una obsesión macabra. Convencido de que para ser humano debe apoderarse de lo que les pertenece a los demás, el muñeco desatará una espiral de violencia de la que nadie saldrá indemne.
La caja del demonio. Una mujer lo arriesga todo para proteger a su misterioso primo de una fuerza sobrenatural mortal que lo persigue.
Estación zombie. Un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados. Los pasajeros de un tren KTX que viaja de Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia.
Wildwood: El bosque salvaje. Prue McKeel, una adolescente que emprende una desesperada misión de rescate después de que su hermano menor es secuestrado por una bandada de cuervos. Para salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, ella tendrá que arriesgarlo todo.