Ítalo Cioccolani: “En Santiago del Estero cayó hasta un 50% el acceso a las jubilaciones”

El titular de la ANSES en la provincia explicó que la caída está vinculada con el fin de la moratoria previsional y el alto nivel de informalidad laboral. Además, detalló cuánto cuesta comprar años de aportes y qué alternativas tienen quienes buscan jubilarse.

Hoy 10:51

El acceso a las jubilaciones registró una fuerte caída en Santiago del Estero. Así lo afirmó Ítalo Cioccolani, titular de la UDAI-ANSES, quien estimó que la disminución se ubica entre el 45% y el 50% respecto del año pasado.

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En diálogo con Radio Panorama, explicó que uno de los principales factores es el fin de la moratoria previsional, que permitía regularizar aportes faltantes a quienes ya habían alcanzado la edad jubilatoria.

“En Santiago del Estero se nota mucho más el impacto por el alto índice de informalidad en cualquier tipo de trabajo”, sostuvo. También advirtió que las consecuencias de no realizar aportes durante la vida laboral suelen aparecer al momento de iniciar los trámites jubilatorios.

Cómo comprar años de aportes para jubilarse

Cioccolani explicó que continúa vigente una alternativa para quienes todavía están en actividad y necesitan completar sus aportes antes de llegar a la edad jubilatoria.

Según detalló, las mujeres pueden iniciar el trámite desde los 50 años y los hombres desde los 55. Durante la entrevista, indicó que el valor de un mes de aporte era de aproximadamente $44.500. De esta manera, completar diez años representaría un costo estimado de $5.340.000, sujeto a las actualizaciones correspondientes.

A diferencia de la moratoria anterior, en esta modalidad el trabajador debe afrontar el pago con sus propios recursos, sin que las cuotas se descuenten posteriormente de su jubilación.

Por eso, recomendó acercarse a ANSES para recibir asesoramiento y evaluar cada situación particular antes de iniciar el trámite.

Consultas por jubilaciones y Fondo de Desempleo

Durante la charla, el funcionario también respondió consultas sobre reajustes de haberes, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y el Fondo de Desempleo.

En este último caso, señaló que los trámites suelen demorar alrededor de 60 días, sujetos a los controles y autorizaciones correspondientes. Además, recordó que quienes vuelven a trabajar mientras cobran la prestación deben informar su reincorporación dentro de los cinco días.

Finalmente, Cioccolani destacó que no es necesario solicitar turno para realizar consultas en ANSES. Según indicó, las oficinas atienden desde las 8 y hasta las 15.30, con personal disponible para orientar a quienes necesitan completar aportes o iniciar trámites previsionales.