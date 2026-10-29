Elle Fanning deslumbró en Londres con un look muy excéntrico

La actriz sorprendió con un diseño voluminoso y un original tocado durante la presentación de su nueva película. El look combinó elegancia, detalles esculturales y una estética de cuento de hadas.

Hoy 11:15

Elle Fanning se destacó en Londres con un llamativo vestido rosa pastel durante la presentación de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha. La actriz apostó por un diseño de alta costura que combinó delicadeza, volumen y detalles teatrales, y se convirtió en una de las figuras más comentadas del evento.

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El vestido fue creado por Robert Wun para su colección de alta costura otoño-invierno 2026. El diseño se distinguió por un corsé estructurado y una amplia falda de tul con varias capas, que aportaron movimiento y una silueta casi de fantasía.

Fanning completó el conjunto con zapatos rosas, joyas delicadas y un tocado que captó especialmente la atención. El accesorio incluía una pequeña figura de bailarina frente a un espejo, un detalle que evocaba las clásicas cajas musicales y reforzaba el aire romántico y teatral del estilismo.

La elección volvió a mostrar la afinidad de la actriz con las propuestas de moda más originales, en las que los vestidos funcionan como piezas artísticas además de prendas de alfombra roja.

Una tendencia que une moda y cine

El look de Elle Fanning también se relaciona con el method dressing, una tendencia cada vez más habitual en las presentaciones cinematográficas. Consiste en elegir atuendos inspirados en la estética de una película o en el personaje que interpreta una actriz, para extender la identidad visual de la producción más allá de la pantalla.

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La presentación londinense reunió a varias figuras del elenco, entre ellas Mckenna Grace, Joseph Zada, Whitney Peak, Glenn Close, Ralph Fiennes y Kieran Culkin.

La película, basada en la novela de Suzanne Collins, transcurre años antes de los acontecimientos centrales de la saga y se centra en una etapa de la vida de Haymitch Abernathy. Su estreno en cines está previsto para el 20 de noviembre de 2026.