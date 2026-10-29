"No tenía impedimentos de Interpol": Santilli justificó la salida de Flávio Bolsonaro desde la Argentina

El jefe de Gabinete aseguró que el senador brasileño ingresó al país con la documentación en regla y que no existía ninguna restricción que le impidiera viajar.

Hoy 10:50

Diego Santilli respaldó el accionar de las autoridades migratorias que permitieron la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos.

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El jefe de Gabinete aseguró que el senador brasileño ingresó al país con la documentación en regla y que no existía ninguna restricción que le impidiera viajar.

Santilli explicó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cumplió con todos los requisitos migratorios y que su salida se realizó bajo los procedimientos habituales. “Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó.

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Ante la consulta sobre si le resultó extraña la maniobra, el jefe de Gabinete insistió: “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”.

Además, remarcó: “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”.