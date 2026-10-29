Una pareja sufrió un grave accidente en moto sobre la Ruta 11, cerca de Clodomira

El siniestro ocurrió a 1,5 kilómetros de llegar a la ciudad del departamento Banda. Según los primeros datos, una falla en una de las ruedas habría provocado que el conductor perdiera el control del rodado.

Hoy 11:33

Una pareja sufrió un grave accidente de tránsito cuando circulaba en motocicleta por la Ruta 11, a aproximadamente 1,5 kilómetros antes de llegar a Clodomira, en Santiago del Estero.

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De acuerdo con la información preliminar, una falla en una de las ruedas habría provocado que el conductor perdiera el control del rodado, lo que derivó en el siniestro. En la motocicleta viajaban un hombre y una mujer.

Tras el accidente, ambos fueron asistidos y trasladados en ambulancia para recibir atención médica.

Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las personas involucradas ni se brindaron precisiones sobre su estado de salud.