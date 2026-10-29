Santiago Caputo fue identificado por un control policial tras el operativo de huida de Bolsonaro

Fue a las 2.50 de la madrugada, cuando viajaba en vehículos del Ente Binacional Yacyretá. El asesor lo desmiente.

Hoy 07:29

El asesor presidencial Santiago Caputo fue identificado por efectivos de la Policía de Misiones durante un control vehicular en la localidad de Capioví, mientras se trasladaba en un vehículo vinculado a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en medio de la controversia por la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos.

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El procedimiento quedó registrado en un acta electrónica de la Unidad Regional IV, correspondiente a la división de Seguridad Vial, a las 2.50 de la madrugada. Según ese documento, el operativo se realizó sobre la ruta nacional 12 y alcanzó a un convoy que provenía de Puerto Iguazú, desde donde había partido Bolsonaro con destino a Miami.

De acuerdo con el registro policial, el grupo estaba integrado por una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por Jorge Omar Waisman, identificado como jefe de Seguridad e Informaciones de Yacyretá, y una Toyota Hiace blanca, al volante de la cual se encontraba Orlando Ignacio Palacios, señalado como asesor de la Secretaría General del organismo.

Caputo viajaba en la Toyota Hiace y se presentó ante los efectivos como consultor político y asesor del presidente Javier Milei.

El pedido de Caputo durante el operativo

Según el acta, el asesor presidencial solicitó a los policías que no demoraran al convoy durante el traslado, con el argumento de evitar retrasos en el regreso.

Fuentes vinculadas al entorno de Caputo describieron a Waisman como amigo del funcionario. El responsable de Seguridad e Informaciones de Yacyretá había sido designado en ese cargo meses atrás.

Otro de los datos consignados por fuentes policiales es que uno de los ocupantes de los vehículos se identificó como integrante de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. Sin embargo, no existe corroboración documental de que esa persona pertenezca efectivamente al organismo estadounidense.

Hasta el momento, las agencias de Estados Unidos no se atribuyeron participación alguna en la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil.

La respuesta del asesor presidencial

Consultado sobre el episodio, Santiago Caputo negó haber sido identificado durante el control vehicular. “De ninguna manera, no sé de qué estás hablando”, respondió inicialmente.

Cuando se le proporcionaron detalles del operativo, el asesor presidencial contestó: “Misterio”. Finalmente, cerró el intercambio con otra frase: “Ni idea”.

El episodio se produce en medio de las repercusiones políticas por el traslado de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos y las versiones sobre la participación de funcionarios argentinos en la operación. Los datos consignados en el acta permiten reconstruir la identificación de los ocupantes y las circunstancias del control, aunque no acreditan por sí solos todos los detalles de la salida del dirigente brasileño.

Fuente: La Nación