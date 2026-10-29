Demi Lovato publicó una foto desde el hospital y preocupó a sus seguidores

La cantante y actriz compartió una imagen en la que se la veía en una camilla y conectada a una vía tras sufrir una reacción alérgica. Horas después, tranquilizó a sus fanáticos al asegurar que se encontraba bien.

Hoy 07:55

Demi Lovato preocupó a sus seguidores después de publicar una fotografía desde el hospital, donde recibió atención médica tras sufrir una reacción alérgica. La imagen, en la que aparece acostada en una camilla y conectada a una vía, generó repercusión entre sus fanáticos y en distintos medios de espectáculos.

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Según informó TMZ, fuentes cercanas a la artista indicaron que recibió el alta médica a las pocas horas y que no necesitó permanecer internada durante la noche. De acuerdo con esas versiones, se trató de un episodio de salud que requirió atención médica, pero que no derivó en una hospitalización prolongada.

El mensaje de Demi Lovato para tranquilizar a sus fans

Tras compartir la imagen, la cantante decidió llevar tranquilidad a sus seguidores a través de una nueva historia en sus redes sociales.

“¡Estoy bien!”, escribió Lovato, sin brindar mayores detalles sobre lo ocurrido ni precisar qué habría desencadenado la reacción alérgica.

La breve publicación fue suficiente para que sus fanáticos recibieran una señal de tranquilidad, luego de la preocupación que había generado la fotografía desde el centro médico.

Por el momento, la artista no ofreció más información sobre el episodio y tampoco trascendieron detalles específicos sobre el origen de la reacción alérgica.