La Banda, bajo la lluvia: pronóstico de calor para el fin de semana

La ciudad de La Banda experimenta hoy lluvias ligeras y un cambio de clima a días soleados y cálidos. Los bandeños deben estar preparados para una variabilidad significativa en las temperaturas.

Hoy 08:12

En la ciudad de La Banda, hoy se presentan lluvias ligeras que han comenzado a marcar la jornada. La temperatura actual es de 17.8 °C, con una sensación térmica de 17.1 °C, lo que genera un ambiente fresco y húmedo para los bandeños.

La humedad se mantiene en un 89%, lo que contribuye a que la sensación de frío sea más intensa. El viento sopla a 13.7 km/h desde el noroeste, lo que añade un leve alivio, aunque la lluvia persistente puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual.

De acuerdo con el pronóstico, se espera que hoy el cielo se mantenga cubierto durante gran parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 17.7 °C de mínima y los 24.1 °C de máxima. Los bandeños deberán abrigarse un poco más mientras las lluvias continúan.

El clima cambiará drásticamente a partir de mañana, cuando el sol asome con fuerza y las temperaturas comiencen a aumentar. El viernes se anticipa un día soleado, con una mínima de 16.4 °C y una máxima que podría alcanzar los 31.3 °C, marcando el inicio de un calor más intenso.

Para el sábado, el pronóstico se mantiene en la misma línea, ya que se espera otro día soleado con mínimas de 18.6 °C y máximas que podrían llegar hasta los 34 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un cambio significativo en las condiciones climáticas, dejando atrás las lluvias de hoy.

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