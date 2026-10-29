Añatuya se prepara para un clima variable: cielos cubiertos y calor a la vista hoy Jueves 29 de octubre de 2026

Los añatuyenses experimentan un clima cubierto con temperaturas agradables. Se prevé un fin de semana soleado y caluroso.

Hoy 08:21

En el día de hoy, los añatuyenses se encuentran bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 19.7 °C. La sensación térmica es ligeramente más baja, alcanzando los 18.6 °C, lo que sugiere un ambiente fresco y cómodo para la ciudad.

La humedad actual se sitúa en un 63%, lo que contribuye a esa sensación de frescura. Además, el viento sopla desde el noreste a una velocidad de 9.7 km/h, lo que también ayuda a moderar las temperaturas en la región.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 16.4 °C, mientras que la máxima podría alcanzar hasta 28.5 °C. Esto indica que, a pesar de la nubosidad, la tarde podría ofrecer momentos de calor agradable.

El pronóstico para mañana, 30 de octubre, es más optimista, ya que se anticipa un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 15.9 °C y 32.3 °C. Esto permitirá a los añatuyenses disfrutar de actividades al aire libre con un clima más cálido.

Finalmente, el 31 de octubre también se presentará con un clima soleado, donde las mínimas alcanzarán los 18.1 °C y las máximas los 33.2 °C. Estos datos reflejan un incremento en las temperaturas, ideal para disfrutar del sol en la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.