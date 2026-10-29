Jennifer Lawrence denunció que personas no autorizadas presenciaron una escena en la que filmaba desnuda

La actriz contó en el podcast "Call Her Daddy" que enfrentó a los responsables del rodaje al descubrir que había integrantes del equipo que no tenían autorización para estar presentes.

Hoy 07:55

Jennifer Lawrence reveló una situación incómoda que vivió durante el rodaje de una película, cuando descubrió que miembros del equipo técnico que no estaban autorizados se encontraban presentes mientras filmaba una escena de desnudez. La ganadora del Oscar contó el episodio en el podcast Call Her Daddy y explicó por qué consideró necesario intervenir.

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“Hubo una ocasión en un set en la que había miembros del equipo que no estaban autorizados cuando yo estaba haciendo una escena de desnudez”, relató la actriz. Según explicó, reaccionó con firmeza porque consideró que era importante establecer límites claros durante las filmaciones de este tipo de secuencias.

Lawrence sostuvo que su preocupación no se limitaba a su propia experiencia, sino también a la situación de las intérpretes que recién comienzan sus carreras y que podrían sentirse presionadas a aceptar circunstancias incómodas por temor a perjudicar su futuro profesional.

Jennifer Lawrence

“¿Qué va a pasar con una chica de 18 años, desconocida, cuando llegue y haya personas en el set que no están autorizadas?”, planteó. La actriz señaló que una joven podría verse obligada a elegir entre expresar su incomodidad y arriesgarse a ser considerada conflictiva, o permitir que personas con las que no se siente cómoda la vean desnuda.

Por ese motivo, afirmó que consideró importante explicarles a los responsables del rodaje por qué esa situación no era aceptable.

Su postura sobre las escenas de desnudez

Durante la entrevista, Lawrence también reflexionó sobre cómo cambió su manera de defender sus límites profesionales a lo largo de los años. Reconoció que ser flexible forma parte del trabajo de una actriz, pero destacó que actualmente se siente más dispuesta a expresar sus opiniones porque es consciente de la posición que ocupa en la industria.

Como ejemplo, mencionó su participación en “Die My Love”, la película dirigida por Lynne Ramsay y coprotagonizada por Robert Pattinson. Para ese proyecto, la directora le pidió que se cortara el pelo, adoptara un flequillo estilo mullet y se lo tiñera de rubio platinado. Lawrence explicó que aceptó esos cambios como parte de las exigencias artísticas del papel.

Jennifer Lawrence

La actriz también habló sobre las escenas íntimas que compartió con Pattinson y aseguró que se sintió segura trabajando con él. En una entrevista anterior, explicó que no habían recurrido de manera efectiva a un coordinador de intimidad, aunque aclaró que su experiencia personal con el actor había sido positiva.

Lawrence sostuvo, además, que no siente una particular incomodidad frente a la desnudez y que quería darle a Ramsay libertad artística para desarrollar la película. Incluso recordó que, durante la posproducción, le preguntaron si deseaba retocar digitalmente un primer plano en el que se veía su celulitis. Su respuesta fue que no era necesario modificarlo.

Un debate sobre los límites en los rodajes

Las declaraciones de Jennifer Lawrence reabrieron el debate sobre la privacidad, el consentimiento y las condiciones de trabajo durante las escenas íntimas en el cine. La presencia de personal no autorizado puede generar situaciones de vulnerabilidad, especialmente para intérpretes que todavía no cuentan con experiencia o poder de negociación dentro de la industria.

La actriz no identificó la película durante cuyo rodaje ocurrió el episodio que relató. Tampoco precisó quiénes eran las personas que estaban presentes ni qué medidas se adoptaron posteriormente.

Su testimonio puso el foco en la necesidad de establecer reglas claras sobre quiénes pueden permanecer en el set durante escenas de desnudez y en la importancia de que los actores puedan expresar sus límites sin temor a consecuencias profesionales.