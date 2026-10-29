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Puro instinto: una zorra nadó con su cría en la boca y la salvó de la inundación

Formosa y Chaco se ven sacudidas por las inundaciones, los animales también sufren las inclemencias del fenómeno El Niño.

Hoy 11:28

En medio de una zona anegada y sacudida por las inundaciones en Formosa, se registró un emotivo acto de instinto y amor maternal que logró conmover a todos. 

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Una zorra fue captada mientras nadaba con desesperación en aguas profundas, llevando firmemente a su pequeña cría sostenida entre sus dientes para evitar que se ahogara.

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En las imágenes registradas se observa al animal luchando contra la corriente y aproximándose a una embarcación de rescate. Al percatarse de la situación, los rescatistas a bordo extendieron sus manos para sujetar al exhausto ejemplar y subirlo a bordo junto a su cachorro de manera segura.

Una vez dentro de la lancha de goma, la madre se acurrucó de inmediato junto a su cría, asegurándose de que el pequeño estuviera a salvo y resguardado tras la intensa travesía. El rescate reflejó no solo la valentía y el coraje de la zorra para salvar la vida de su cachorro, sino también la oportuna intervención humana que permitió un final feliz para ambos.

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