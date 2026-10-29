Ya son 69 los muertos por la tragedia ferroviaria en España

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) deja una nueva víctima mortal, por lo que ya ascienden a 69, según el último balance del Centro de Coordinación Operativa Integrado. Quedan 50 heridos hospitalizados.

Hoy 10:49

Los equipos de rescate lograron mover con grúas de gran tonelaje uno de los vagones que había caído por un terraplén tras el choque de dos trenes en Toledo, España. Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan buscando posibles víctimas entre los restos de las formaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el último balance, la cifra de muertos se elevó a 69, mientras que decenas de heridos permanecen hospitalizados. Además, las fuerzas de seguridad recibieron 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas.

España inició tres días de luto

España comenzó este jueves tres días de luto nacional por la muerte de al menos 69 personas en el choque de dos trenes ocurrido el miércoles en Castilla-La Mancha.

Mientras los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los vagones destruidos, el accidente reavivó las dudas sobre la seguridad ferroviaria tras la colisión que dejó 46 muertos en enero.