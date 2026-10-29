Romance y traición: el escándalo que sacude al tenis italiano e involucra a dos campeones de la Copa Davis y una bailarina

Vanessa Bellini sería el epicentro de la presunta pelea entre Matteo Berrettini y Musetti. Tiene 23 años, saltó a la fama en el reality “Amici” y trabajó con las cantantes más populares de Italia.

Hoy 10:41

El tenis italiano pasa por un momento de extrema tensión luego de que Mateo Berretini y Lorenzo Musetti, dos de los campeones de la Copa Davis 2024, se distanciaran por un supuesto vínculo sentimental entre uno de ellos y la expareja del otro.

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La mujer en cuestión se llama Vanessa Bellini, una bailarina profesional de 23 años, que se hizo famosa después de participar en “Amici”, un reality de talentos muy conocido.

Las versiones, difundidas por medios italianos, señalan que la joven modelo e influencer, expareja de Berrettini, habría comenzado una relación con Musetti. Además, hubo distintas situaciones que alimentaron las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos jugadores.

Una de ellas fue la decisión de Filippo Volandri, capitán del equipo italiano, de dejar afuera de la convocatoria para las Finales de la Copa Davis 2026 a Berrettini, actualmente ubicado en el puesto 48 del ranking ATP.

El entrenador justificó la ausencia por motivos deportivos, sin vincularla públicamente con los rumores sobre la vida privada de los tenistas.

Cómo empezó la supuesta relación de Vanessa Bellini y Lorenzo Musetti

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Vanessa se puso de novia con el tenista Matteo Berrettini a mediados de 2024. Estuvieron juntos durante dos años, hasta que el vínculo se rompió. Fue ahí cuando en Italia empezó a correr el fuerte rumor de que, tras cortar con Berrettini, ella habría empezado a verse a escondidas con Lorenzo Musetti, que no solo es compañero de equipo de su ex en la Copa Davis y amigo cercano, sino que además tiene pareja.

Esta supuesta traición provocó una pelea feroz entre los dos tenistas. Berrettini y Musetti dejaron de seguirse en Instagram, se borraron las fotos juntos y la tensión se notó en la cancha.

Campeones en 2025

En medio de semejante revuelo, la propia Vanessa Bellini posteó en sus redes sociales para responderle a los hinchas que la insultaban: “Lávense la boca antes de hablar”, puso la joven muy enojada, desmintiendo de manera contundente haber engañado a Berrettini mientras estaban de novios. De todas formas, lo que llamó la atención de todos es que no dijo ni una sola palabra sobre los rumores que la relacionan con Musetti.

Así, la joven bailarina quedó en el medio de una novela que mezcla romance, celos y traición, y que terminó rompiendo una amistad de años y dejando un escándalo gigante en el deporte de su país.