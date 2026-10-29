Crisis de violencia: Haití aplazó nuevamente las elecciones presidenciales hasta julio de 2027

El organismo electoral comunicó que la modificación responde a la promulgación del nuevo decreto electoral del 6 de octubre, que revisó normas aprobadas en junio y julio.

Hoy 10:26

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití aplazó hasta el 18 de julio de 2027 la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, que estaban previstas para el 13 de diciembre de 2026, en medio de la crisis de seguridad y política que atraviesa el país.

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El organismo electoral comunicó que la modificación responde a la promulgación del nuevo decreto electoral del 6 de octubre, que revisó normas aprobadas en junio y julio, y a consultas con las fuerzas de seguridad, partidos políticos, organizaciones civiles, representantes del sector privado y el Gobierno.

La institución reafirmó su intención de avanzar con el proceso electoral “con profesionalismo y rigor” para garantizar comicios “inclusivos, creíbles y transparentes”. Sin embargo, el CEP no precisó las razones concretas de la postergación.

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En su comunicado, señaló que el nuevo cronograma busca “favorecer la continuidad de las operaciones electorales en condiciones que permitan a los actores concernidos cumplir con sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el marco jurídico”.

La jornada del 18 de julio de 2027 incluirá la primera vuelta de las elecciones legislativas, los comicios presidenciales y el proceso de ratificación popular. El calendario contempla una eventual segunda vuelta el 4 de octubre de 2027. El cambio prolonga la transición política en Haití, bajo presión por la violencia de las pandillas y las operaciones de la fuerza multinacional desplegada en el país.

El Salvador apoya a Haití con un nuevo despliegue de soldados

El Gobierno de El Salvador anunció este miércoles el despliegue de más de 2.000 soldados en Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

La decisión surgió de una conversación telefónica entre el presidente Nayib Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño.

“El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados, para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños”, indicó la Cancillería. El texto definió la misión como una operación a gran escala, con respaldo de países y organismos internacionales.

Bukele destacó la “contundencia” del operativo para recuperar a los cuatro militares y ratificó la continuidad de la cooperación en seguridad con el Gobierno haitiano. También agradeció la colaboración de las autoridades locales, de sus fuerzas de seguridad y de la población.

Los desaparecidos pertenecen a la Fuerza Aérea de El Salvador y forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para combatir el crimen organizado en el país caribeño.

Los militares desaparecieron el 18 de octubre de 2026, después de una emboscada en Santo, localidad del municipio de Croix-des-Bouquets, a 12 kilómetros de Puerto Príncipe. Según la Fuerza Aérea salvadoreña, regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando fueron atacados con disparos y explosivos.

El vehículo se incendió y sus ocupantes tuvieron que abandonarlo. Desde entonces, no existe información sobre su paradero.

Fuentes oficiales citadas por EFE señalaron que el contingente salvadoreño en Haití ya reúne cerca de 1.300 soldados, tras la llegada el martes de un nuevo grupo de 690 efectivos.

“Este despliegue se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno haitiano. Se trata de un país amigo al que se brinda apoyo. No constituye una invasión”, afirmó una fuente gubernamental al diario Le Nouvelliste.