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El Poder Legislativo adhiere al asueto administrativo dispuesto por el Ejecutivo provincial

El Poder Legislativo se adhiere a lo dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo que declara asueto administrativo para el lunes 2 de noviembre.

Hoy 10:04

A través de una resolución rubricada por el vicegobernador de la provincia y presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Carlos Silva Neder, el Poder Legislativo se adhiere a lo dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo que declara asueto administrativo para el lunes 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos.

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En tal sentido, el gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez decretó la medida para todo el ámbito provincial y entre sus considerandos expresa que “en estas ocasiones, la sociedad toda, identificada en ese sentir común, exterioriza sus más caros sentimientos de amor y recordación hacia los Santos Mártires de la Iglesia y a los Fieles Difuntos”.

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