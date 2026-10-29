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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 OCT 2026 | 21º
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Policiales

Una motociclista embarazada resultó herida tras un choque en Av. Belgrano y Lugones

La mujer, que viajaba en la moto, sufrió heridas en el rostro y debió ser asistida.

Hoy 09:55

Un violento accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en la intersección de avenida Belgrano y Lugones, donde colisionaron una motocicleta 110 cc., y un utilitario.

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De acuerdo con los primeros datos, el rodado menor circulaba por avenida Belgrano en sentido norte-sur, mientras que el Renault Kangoo se desplazaba por la colectora de Lugones.

Como consecuencia del impacto, la joven que viajaba en la motocicleta sufrió cortes en la frente y el rostro. Su estado generó preocupación debido a que se encuentra embarazada.

En el lugar trabajó personal del SEASE 107 junto a efectivos de la Comisaría 5ta, quienes se hicieron cargo de las actuaciones correspondientes.

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