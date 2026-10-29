Christine Lagarde dejará la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

La titular del BCE comunicó que su salida se hará efectiva el 7 de febrero de 2027, pese a que su mandato estaba previsto hasta el 31 de octubre de ese año.

Hoy 09:45

Christine Lagarde anunció su salida anticipada de la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), nueve meses antes de la fecha prevista para el final de su mandato. Según informó la entidad, dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, aunque su período al frente del organismo debía extenderse hasta el 31 de octubre de ese año.

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La decisión se conoció a través de un comunicado oficial del BCE, que precisó que la funcionaria notificó su determinación al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027”, indicó la institución.

El contexto político de la salida

La salida anticipada de Lagarde buscaría facilitar el proceso de designación de su sucesor y evitar que la elección de la nueva autoridad monetaria coincida con las elecciones presidenciales de Francia, previstas para abril de 2027.

El calendario tiene relevancia política e institucional, ya que el nombramiento de quien conducirá el BCE durante los próximos años requiere acuerdos entre los países de la Unión Europea.

Lagarde asumió la presidencia de la entidad en noviembre de 2019, después de desempeñarse como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ministra de Economía y Finanzas de Francia.

Durante su gestión, el BCE atravesó acontecimientos económicos de gran impacto, entre ellos la pandemia de COVID-19, el repunte de la inflación en Europa y el posterior ciclo de subas de las tasas de interés para contener el aumento de los precios.

El mensaje de despedida

Tras conocerse la decisión, Lagarde publicó un mensaje en la red social X en el que agradeció el acompañamiento recibido durante su gestión.

“Ha sido un gran orgullo servir a esta institución. Agradezco a todos los que me han apoyado durante estos siete años”, expresó.

Su salida abrirá el proceso para definir quién ocupará la presidencia del organismo responsable de la política monetaria de la eurozona, cuya principal misión es mantener la estabilidad de precios y contribuir al funcionamiento del sistema financiero europeo.