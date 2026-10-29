Olímpico quiere seguir de racha y Jeremías Frontera se ilusiona: “Vamos a pelear por cosas importantes”

El jugador del Negro bandeño destacó las dos victorias conseguidas en Corrientes y se mostró optimista de cara a los cinco partidos consecutivos que afrontarán como locales.

Hoy 23:07

Olímpico de La Banda atraviesa un buen momento en la Liga Nacional de Básquet después de conseguir dos importantes victorias en Corrientes. Con la confianza renovada, el Negro bandeño se prepara para afrontar una seguidilla de cinco encuentros como local, que comenzará el próximo lunes frente a Peñarol de Mar del Plata.

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En diálogo con 100% Básquet, programa que se emite por Canal 14 de TIC, el jugador Jeremías Frontera analizó la actualidad del equipo y destacó la importancia de haber recuperado el rumbo en la competencia.

“Nos pudimos acomodar que es sumamente importante, gracias a Dios pudimos hacerlo y sacamos partidos consecutivos que nos permitió subir en la tabla”, expresó el basquetbolista.

Las victorias en Corrientes que renovaron la confianza

El conjunto bandeño consiguió dos triunfos importantes durante su gira por Corrientes, resultados que le permitieron escalar posiciones y fortalecer la confianza del plantel.

Frontera destacó especialmente la victoria frente a Boca, un resultado que representó un impulso anímico para el equipo.

“Queríamos demostrar para qué estábamos y que vamos a pelear por cosas importantes, ganarle a Boca fue un plus de energía y sacar esos partidos adelante”, aseguró.

El jugador remarcó así la importancia de haber respondido en encuentros exigentes, en una Liga Nacional que presenta una competencia pareja y en la que cada victoria resulta fundamental para posicionarse en la tabla.

Olímpico tendrá cinco partidos consecutivos en La Banda

Luego de los festejos en Corrientes, Olímpico regresará a su casa para disputar cinco compromisos consecutivos como local, una oportunidad que el plantel buscará aprovechar para consolidar su levantada.

El primero de esos encuentros será el próximo lunes frente a Peñarol de Mar del Plata, en un duelo en el que el Negro intentará prolongar su racha positiva.

“Nos toca en un buen momento, concentrados para meter los cinco de local nos ponemos muy bien en la tabla, vamos a tratar de meter todos”, manifestó Frontera, dejando en claro la ambición del equipo de hacerse fuerte en La Banda.

El objetivo de Olímpico es llegar a los playoffs

Consultado sobre las aspiraciones del conjunto bandeño para esta temporada, Frontera reconoció que todavía están descubriendo cuál puede ser el verdadero potencial del plantel.

“Ni nosotros sabemos para qué estamos, estamos bien y el objetivo es clasificar a playoffs”, afirmó.

De esta manera, el jugador dejó en claro que, más allá del buen presente, el equipo mantiene los pies sobre la tierra y apunta a conseguir la regularidad necesaria para meterse en la etapa decisiva de la Liga Nacional.

Con dos victorias consecutivas y cinco partidos por delante en condición de local, Olímpico afronta una etapa importante de la temporada, con la ilusión de seguir escalando posiciones y consolidarse entre los protagonistas de la competencia.