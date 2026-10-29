Javier Saiz destacó el gran presente de Quimsa: “Le veo potencial al equipo”

El jugador de la Fusión analizó el arranque invicto en la Liga Nacional de Básquet y destacó la unión del plantel. El conjunto santiagueño buscará extender su buen momento este sábado ante Peñarol de Mar del Plata.

Hoy 23:01

Quimsa atraviesa un gran comienzo de temporada en la Liga Nacional de Básquet y buscará mantener su invicto este sábado 31 de octubre, cuando enfrente a Peñarol de Mar del Plata desde las 11.30. En la previa del encuentro, Javier Saiz analizó el presente de la Fusión en 100% Básquet por Canal 14 de TIC y se mostró optimista con el potencial del equipo.

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El jugador destacó la importancia de haber comenzado la competencia con resultados positivos, especialmente porque el plantel cuenta con numerosos integrantes nuevos que todavía se encuentran en pleno proceso de adaptación.

“Siempre es lindo arrancar ganando y más allá de eso hay que recalcar que somos todos nuevos y no es fácil agarrar la idea rápido y en eso estuvimos muy bien”, expresó Saiz.

La importancia de ganar partidos ajustados

Más allá del invicto, el jugador reconoció que los encuentros disputados hasta el momento fueron exigentes y que el equipo debió trabajar para conseguir cada victoria.

“Uno siempre aspira mucho pero hay circunstancias que después te llevan a ganar o no, más allá de eso los partidos fueron parejo y todos los encuentros son difíciles, la moneda esta vez cayó de nuestro lado”, señaló.

En ese sentido, Saiz valoró la capacidad de Quimsa para resolver partidos complicados, aunque dejó en claro que todavía quedan aspectos por mejorar a medida que avance la temporada.

Saiz destacó la unión del plantel y el potencial de Quimsa

Uno de los puntos que más entusiasma al jugador es el vínculo que se generó entre los integrantes del equipo, un aspecto que considera fundamental para afrontar los desafíos que se avecinan.

“Espero que el techo esté alto, lo que más me va gustando es la unión de grupo que se hizo, después hay cosas que con el correr de los partidos se irán mejorando. Le veo potencial”, aseguró.

De esta manera, el jugador remarcó que, pese al buen arranque, el conjunto santiagueño todavía tiene margen de crecimiento tanto en el funcionamiento colectivo como en el desarrollo de su identidad de juego.

La competencia internacional también está en el horizonte

Además de la Liga Nacional, Quimsa tendrá compromisos internacionales durante la temporada. Consultado sobre ese desafío, Saiz explicó que el plantel intenta mantener la concentración en los encuentros más próximos.

“Tratamos de ir día a día y uno de reojo va viendo los rivales, cuando toca jugar. Uno en la mira siempre lo tiene, pero faltan bastantes partidos para eso”, manifestó.

Por lo pronto, la Fusión tendrá una nueva prueba este sábado 31 de octubre desde las 11.30 ante Peñarol de Mar del Plata, en un encuentro en el que buscará prolongar su racha de victorias y ratificar el buen momento que atraviesa en la Liga Nacional.