Osvaldo Granados sostuvo que Estados Unidos tiene cada vez más interés en el escenario político de nuestro país después del revés político que representó el triunfo de Lula Da Silva.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados analizó este viernes, en su habitual columna para Radio Panorama, el escenario económico y político de la Argentina y planteó que el país adquirió una importancia estratégica para Estados Unidos, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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En ese sentido, sostuvo que después de las elecciones en Brasil cambió el foco de atención de Washington y que la Argentina pasó a ocupar un lugar privilegiado en sus intereses regionales.

“Después de las elecciones de Brasil, el privilegiado pasó a ser Argentina. A Estados Unidos le interesan mucho más las elecciones en Argentina, así que no extrañe que el año que viene haya algo extra para nuestro país”, señaló.

El analista consideró que el Gobierno argentino es observado con especial atención y que podrían aparecer medidas adicionales para fortalecer el escenario económico antes de los próximos comicios.

“Somos la niña bonita que hay que cuidar en las elecciones del año que viene y están planificando algunas cosas que iremos conociendo con el tiempo”, expresó.

En esa línea, Granados aclaró que las eventuales medidas no necesariamente implicarían una emisión monetaria. “Esto no tiene que ver con fabricar dinero. El plan platita tiene que ver con otra cosa, puede que aumenten más los subsidios”, explicó.

Durante su columna, también se refirió a posibles modificaciones en el destino de los recursos del fondo de garantía de la Anses, que originalmente estaba vinculado al financiamiento de créditos hipotecarios. Según indicó, se analiza la posibilidad de que esos fondos puedan utilizarse para impulsar proyectos de construcción en pozo, una alternativa que podría ampliar las herramientas de financiamiento para el sector inmobiliario.

Granados señaló que existen varias medidas en discusión y que algunas de ellas podrían conocerse progresivamente durante los próximos meses. Al analizar el contexto político, resumió el cambio de estrategia con una expresión: “Viene asomando el pragmatismo, que siempre aparece meses antes de las elecciones”.

En otro tramo de su análisis, se refirió al posicionamiento de Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza y a su relación con los hermanos Javier y Karina Milei.

El columnista consideró que las críticas públicas de la dirigente no necesariamente representan un enfrentamiento con el núcleo del Gobierno, sino que podrían formar parte de una estrategia política acordada.

“Me parece que Patricia Bullrich está de acuerdo con los hermanos Milei. Con sus críticas contiene a los críticos dentro de La Libertad Avanza”, afirmó.

En ese sentido, describió una dinámica de “policía bueno y policía malo”, mediante la cual Bullrich podría canalizar los cuestionamientos de determinados sectores sin romper con el oficialismo.

“Creo que va a terminar siendo la candidata a vicepresidenta”, concluyó Granados al referirse al futuro político de la actual senadora y su posible lugar en la fórmula oficialista para 2027.