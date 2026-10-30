Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado 31 y los próximos domingo 1 y lunes 2 de noviembre se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Sábado 31 de octubre:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Selva y Palo Negro (dpto. Rivadavia)
de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Lugones (dpto. Avellaneda).
Domingo 1 de noviembre:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Absalón Rojas, Jujuy, Tucumán y Salta).
Lunes 2 de noviembre:
de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Chaupi Pozo, Quita Punco, Los Díaz y Ardiles (dpto. Banda).