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Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado 31 y los próximos domingo 1 y lunes 2 de noviembre se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y localidades del interior provincial.

Hoy 08:55

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 31 de octubre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Selva y Palo Negro (dpto. Rivadavia)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Lugones (dpto. Avellaneda).

Domingo 1 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Absalón Rojas, Jujuy, Tucumán y Salta).

Lunes 2 de noviembre:

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Chaupi Pozo, Quita Punco, Los Díaz y Ardiles (dpto. Banda).

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