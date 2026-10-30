Cuatro delincuentes se escondieron en la cabina de un camión y le robaron $1 millón a un chofer en La Banda

El hecho ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de avenida Belgrano y la rotonda. Los asaltantes también se llevaron dos celulares, documentación y tarjetas.

Hoy 09:45

Un camionero de 53 años fue víctima de un particular robo durante la madrugada de este jueves en la ciudad de La Banda. Cuatro delincuentes aprovecharon que el conductor había descendido de su vehículo para consultar una dirección y salieron sorpresivamente del interior de la cabina para sustraerle dinero y otras pertenencias.

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El episodio ocurrió alrededor de las 0.30, en inmediaciones de avenida Belgrano y la rotonda, cerca de una estación de servicio Axion, una zona de importante circulación vehicular durante la noche.

Según informó la Policía, el damnificado fue identificado como Cristian Bogado, oriundo de Córdoba Capital, quien conducía un camión Volkswagen modelo 2022 perteneciente a la empresa DVS.

El trabajador trasladaba una importante carga de pan dulce desde Córdoba hacia el comercio mayorista San José, ubicado frente al hospital de La Banda.

Al llegar al sector de la rotonda, el chofer descendió brevemente del rodado para consultar las indicaciones y encontrar la dirección exacta del establecimiento. En ese momento, cuatro sujetos desconocidos aparecieron sorpresivamente desde el interior de la cabina.

Los delincuentes aprovecharon la situación para concretar el robo y escaparon con una billetera que contenía un millón de pesos en efectivo, además de documentación personal y tarjetas. También se apoderaron de dos teléfonos celulares.

Investigan el robo

Tras advertir lo sucedido, el camionero realizó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N.º 15, lo que motivó la intervención de la fiscalía de turno.

Las autoridades judiciales ordenaron el secuestro urgente de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, con el objetivo de identificar a los cuatro sospechosos y reconstruir cómo lograron ingresar a la cabina del vehículo.