Sarmiento recibe a Rosario Central en un duelo clave por los playoffs y la tabla anual

El Verde buscará hacerse fuerte en Junín para acercarse a la clasificación a los octavos de final, mientras que el Canalla intentará conseguir su cuarta victoria consecutiva para mantenerse como líder de la Zona B y seguir peleando por la cima de la tabla anual.

Hoy 10:31

Sarmiento de Junín y Rosario Central se enfrentarán este viernes 30 de octubre, desde las 21.15, en el estadio Eva Perón, por la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá mucho en juego para ambos equipos, que llegan con objetivos diferentes, pero con la necesidad de sumar tres puntos fundamentales.

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El conjunto dirigido por Facundo Sava intentará recuperarse de su última derrota y dar un paso importante hacia los playoffs, mientras que el Canalla buscará extender su gran presente, conseguir su cuarto triunfo consecutivo y sostener el liderazgo de su grupo.

El partido contará con el arbitraje de Andrés Merlos, con José Carreras a cargo del VAR, y será televisado por TNT Sports.

Sarmiento necesita ganar para acercarse a los playoffs

El Verde de Junín llega después de caer 2-0 frente a Gimnasia en La Plata, resultado que interrumpió una racha de tres encuentros sin derrotas y complicó sus aspiraciones de asegurar anticipadamente la clasificación.

Anteriormente, el equipo había igualado 1-1 frente a Barracas Central y River Plate, por lo que consiguió apenas dos de los últimos nueve puntos en disputa.

Actualmente, Sarmiento ocupa el séptimo puesto de la Zona B con 21 unidades, apenas dos por encima de Huracán e Independiente Rivadavia, sus principales perseguidores en la pelea por ingresar entre los ocho mejores.

Con solamente dos fechas por disputar, el equipo de Sava todavía no tiene asegurada su presencia en los octavos de final.

Una victoria frente a Rosario Central le permitiría alcanzar los 24 puntos y llegar en una posición favorable al último compromiso de la fase regular, aunque la clasificación todavía dependerá de otros resultados.

Después de enfrentar al Canalla, Sarmiento cerrará su participación visitando a Tigre en Victoria, en otro encuentro que podría resultar decisivo para sus aspiraciones.

Rosario Central llega en racha y quiere seguir como líder

El presente de Rosario Central es muy diferente. El conjunto rosarino atraviesa uno de sus mejores momentos del semestre y buscará prolongar su gran rendimiento en el campeonato.

El equipo viene de superar 2-0 a Huracán en el Gigante de Arroyito, resultado que le permitió conseguir su tercera victoria consecutiva.

Anteriormente, el Canalla había derrotado 3-2 a Atlético Tucumán y goleado 5-0 a Independiente Rivadavia, por lo que llega con nueve puntos obtenidos sobre los últimos nueve posibles.

Además, acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota y ya aseguró matemáticamente su clasificación a los octavos de final.

Con 28 puntos, Rosario Central comparte la cima de la Zona B con Argentinos Juniors, aunque se mantiene en el primer puesto gracias a su mejor diferencia de gol: +11 contra +7.

Por eso, una victoria en Junín sería fundamental para sostener el liderazgo y acercarse a terminar la fase regular en lo más alto de su grupo.

El Canalla también pelea por el título de la tabla anual

Además de su gran campaña en el Clausura, Rosario Central mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar el campeonato de la tabla anual.

El conjunto rosarino suma 56 puntos, apenas uno menos que Boca Juniors y Argentinos Juniors, que comparten el liderazgo con 57 unidades.

De acuerdo con el formato de la temporada, el equipo que termine primero en la clasificación anual se consagrará campeón de liga, por lo que la pelea promete mantenerse abierta hasta las últimas fechas.

Además, el Canalla busca consolidar sus posibilidades de disputar la Copa Libertadores 2027, otro de sus principales objetivos.

Después de visitar a Sarmiento, Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en la última jornada, por lo que intentará sumar de a tres en Junín para llegar a esa definición con posibilidades de alcanzar la cima.

Sarmiento vs. Rosario Central: hora, TV y árbitros

Partido: Sarmiento de Junín vs. Rosario Central.

Sarmiento de Junín vs. Rosario Central. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 15, Zona B.

Torneo Clausura 2026, fecha 15, Zona B. Fecha: Viernes 30 de octubre.

Viernes 30 de octubre. Horario: 21.15.

21.15. Estadio: Eva Perón, Junín.

Eva Perón, Junín. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: José Carreras.

Un partido decisivo en la recta final del Clausura

Con solamente dos fechas por delante, Sarmiento y Rosario Central afrontarán un encuentro importante para sus respectivos objetivos.

El Verde buscará aprovechar la localía para cortar su reciente racha de resultados adversos y acercarse a los octavos de final.

Por su parte, Rosario Central intentará conseguir su cuarta victoria consecutiva, mantenerse en lo más alto de la Zona B y continuar presionando a Boca y Argentinos Juniors en la pelea por el primer puesto de la tabla anual.

Así, el estadio Eva Perón será escenario de un duelo con mucho en juego, entre un Sarmiento que necesita asegurar su clasificación y un Canalla que sueña con cerrar la temporada peleando por el título.