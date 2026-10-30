Escándalo en Racing: separaron del plantel a Alfonso Espino tras una fuerte discusión con Sebastián Saja

El defensor uruguayo, que ya había quedado marginado de las convocatorias por su enfrentamiento con los hinchas en el clásico ante Independiente, protagonizó un nuevo conflicto con el director deportivo.

Hoy 11:28

Racing atraviesa un nuevo conflicto interno en medio de su complicado presente futbolístico. La dirigencia de la Academia tomó la decisión de separar del plantel profesional a Alfonso Espino, después de que el defensor uruguayo protagonizara una fuerte discusión con Sebastián Saja, actual director deportivo del club.

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La determinación llega después de otro episodio polémico que tuvo al futbolista como protagonista: su enfrentamiento con los hinchas de Racing durante el clásico frente a Independiente, situación que ya le había costado quedar afuera de las convocatorias del entrenador Sebastián "Chirola" Romero.

A partir de este viernes, Espino dejará de entrenarse con sus compañeros del primer equipo y trabajará de manera diferenciada en el predio Tita Mattiussi, mientras se define su futuro en la institución.

El fuerte cruce entre Alfonso Espino y Sebastián Saja

La decisión de apartar al defensor se produjo después de una discusión con Sebastián Saja, quien actualmente ocupa el cargo de director deportivo de Racing.

El conflicto habría surgido por el malestar del futbolista ante su exclusión de las últimas convocatorias, aunque no trascendieron detalles específicos de la conversación.

Después del incidente frente a Independiente, la dirigencia había determinado que Espino no fuera tenido en cuenta para el encuentro ante River Plate, en el que Racing terminó perdiendo por 1-0.

La misma decisión se mantuvo para el compromiso de este viernes frente a Aldosivi, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Esta situación podría haber provocado el reclamo del futbolista hacia Saja, que finalmente derivó en una medida más contundente: su separación del plantel profesional.

La polémica con los hinchas de Racing que comenzó en el clásico

El primer episodio que complicó la situación de Espino ocurrió durante el clásico de Avellaneda frente a Independiente, disputado en el Cilindro.

En aquel encuentro, el defensor fue blanco de cuestionamientos por parte de los simpatizantes de la Academia, quienes le recriminaron su rendimiento futbolístico y su estado físico.

La situación terminó escalando cuando Espino respondió a los insultos y mostró su abdomen frente a la tribuna, en un gesto que generó una fuerte reacción entre los hinchas.

Las imágenes provocaron repercusión y aumentaron las críticas hacia el lateral uruguayo, que ya venía perdiendo protagonismo dentro del equipo.

Después de ese episodio, Sebastián Romero dejó de incluirlo en las convocatorias, una decisión que terminó profundizando su distanciamiento del plantel.

Espino llegó como refuerzo y apenas jugó 163 minutos

La situación resulta especialmente llamativa porque Alfonso Espino llegó a Racing durante el último mercado de pases, después de quedar libre del Rayo Vallecano de España.

El futbolista uruguayo fue incorporado con el objetivo de ocupar el lugar que había dejado Gabriel Rojas, uno de los jugadores más valorados por los hinchas de la Academia gracias a su rendimiento.

Sin embargo, Espino nunca consiguió consolidarse como titular.

En el Torneo Clausura disputó apenas tres encuentros, dos de ellos desde el arranque, mientras que también fue titular en un compromiso de Copa Argentina frente a Defensa y Justicia.

En total, acumuló solamente 163 minutos de juego, una participación muy limitada para un futbolista que había llegado con expectativas de convertirse en una alternativa importante para el equipo.

Debido a sus rendimientos, terminó perdiendo el puesto frente a Ignacio Rodríguez, quien comenzó a desempeñarse como lateral pese a que no se trata de su posición habitual.

Qué pasará con el futuro de Alfonso Espino en Racing

Después de los enfrentamientos con los hinchas y con Sebastián Saja, la continuidad de Alfonso Espino en Racing quedó seriamente comprometida.

Por disposición de la dirigencia, el defensor se entrenará apartado del plantel principal en el predio Tita Mattiussi, mientras el club evalúa qué decisión tomar de cara a la próxima temporada.

La Academia atraviesa un cierre de año complicado, sin posibilidades de disputar competencias internacionales en 2027 y con resultados que generaron cuestionamientos al funcionamiento del equipo.

En el Torneo Clausura, Racing todavía debe enfrentar a Aldosivi y Barracas Central, los últimos compromisos de su calendario.

Mientras tanto, Espino quedó marginado de la consideración del cuerpo técnico y su futuro es una incógnita.

Así, lo que comenzó como una incorporación para reforzar la defensa terminó convirtiéndose en un problema interno: a pocos meses de su llegada, Alfonso Espino fue separado del plantel de Racing después de dos episodios polémicos que marcaron su breve paso por la institución.