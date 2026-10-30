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Forever Hits realizará una nueva edición con un show único en Zambra Cocina de Autor

La tradicional fiesta retro contará con el show especial de Los Rancheros y todos sus hits. Una propuesta pensada para los amantes de los grandes éxitos de los '80 y '90.

Hoy 11:43
Los Rancheros

Forever Hits, uno de los eventos temáticos más convocantes para los amantes de la música retro en Santiago del Estero, realizará su edición 22 el próximo sábado 28 de noviembre en Zambra Cocina de Autor.

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La propuesta tendrá como pieza principal el show exclusivo de Los Rancheros con todos sus hits, consolidándose así como un espacio de encuentro para quienes disfrutan de los grandes clásicos de las décadas del '80 y '90.

Los Rancheros Los Rancheros

Esta edición de Forever Hits contará con distintas modalidades de acceso. El sector VIP cerca del escenario, mientras que el sector restaurante ofrecerá una cena con menú de tres pasos en el salón principal. También estará disponible el sector general (con y sin ubicación) para quienes deseen disfrutar de la fiesta y los espectáculos.

El evento es organizado por DB Producciones Santiago del Estero, que apuesta a una noche cargada de música, nostalgia y entretenimiento para celebrar junto al público una nueva edición de Forever Hits.

Pre venta en

Hotel Coventry

Lázaro/ independencia y 9 de Julio 

Zambra eventos/ Independencia esquina Mendoza

Online Www.entradaweb.com.ar

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