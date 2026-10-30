Se viralizó la propuesta sexual que Adabel Guerrero le hizo a su exmarido antes de separarse

La bailarina había contado en una entrevista que le propuso a Martín Lamela hacer un trío con una compañera de la obra Sex.

Hoy 11:25

En medio de las repercusiones por su separación de Martín Lamela, después de 17 años de relación, volvió a circular una entrevista en la que Adabel Guerrero había revelado una propuesta íntima que le hizo a su entonces marido: experimentar un trío sexual con otra mujer.

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El video corresponde a la participación de la bailarina en el programa La noche perfecta, conducido por Sebastián Wainraich en eltrece, en enero de 2025. Allí habló sobre sus fantasías y contó que había conversado seriamente con Lamela sobre la posibilidad de sumar a una tercera persona a la relación.

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“Me planteo muchas cosas y fantasías que podés hacer con la pareja. Le planteé un trío y me dijo que no. Había una candidata, una chica que estaba en Sex. Se lo propuse seriamente porque quiero estar con una mujer en algún momento, pero él me dijo que ni loco”, relató.

Martín Lamela y Adabel Guerrero.

Según explicó, Lamela rechazó la propuesta porque temía que después ella pudiera hacerle una escena de celos. Guerrero también contó que había planteado la posibilidad de tener una pareja abierta, pero el empresario tampoco estuvo de acuerdo.

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La artista vinculó esos deseos con su experiencia laboral en Sex, el espectáculo creado por José María Muscari. “Se me abrió la cabeza”, había reconocido al explicar cómo comenzó a explorar nuevas posibilidades en el terreno íntimo.

La separación después de 17 años

La difusión de aquella entrevista volvió a cobrar relevancia tras confirmarse el final de la relación. La propia Guerrero publicó un comunicado en el que habló del desgaste que atravesaron como pareja y explicó que la decisión fue el resultado de un proceso prolongado.

“Con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro. Durante años intentamos sostener, acompañar y reconstruir el vínculo, pero también tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien”, expresó.

Además, reconoció que necesitó atravesar un proceso de terapia e introspección antes de tomar la decisión. “Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte”, agregó.

La expareja tiene una hija en común, Lola, y ambos manifestaron públicamente que buscan preservar a la familia pese al fin del vínculo sentimental.