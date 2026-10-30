“Muerte extremadamente violenta”: los estremecedores detalles que reveló la autopsia a la docente Nancy Godoy

El informe forense aportó datos clave sobre la violencia del ataque y abrió nuevas líneas de análisis para reconstruir cómo fueron sus últimos momentos.

Hoy 07:54

La autopsia realizada al cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años hallada sin vida en Corrientes, reveló que sufrió una “muerte extremadamente violenta” y presentaba múltiples lesiones punzocortantes.

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De acuerdo con el informe del Instituto Médico Forense, varias de las heridas presentaban signos compatibles con haber sido provocadas cuando la víctima todavía estaba con vida. Las lesiones fueron detectadas en el rostro, el cuello, el abdomen y las extremidades.

Los especialistas también encontraron en uno de sus antebrazos lesiones típicas de lucha o defensa, un elemento que podría resultar clave para reconstruir la mecánica del ataque.

Otro de los puntos relevantes del informe fue que, por la cantidad y las características de las heridas, los peritos consideran que habrían sido utilizadas varias armas.

La necropsia también describió severas lesiones y seccionamientos en distintas zonas del cuerpo, además de la amputación de la mano izquierda. El estado en el que fue hallado el cuerpo se vio posteriormente agravado por la acción de animales de la zona.

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Continúan los estudios forenses

En relación con la posibilidad de una agresión sexual, los especialistas señalaron que el avanzado estado de descomposición y las lesiones detectadas dificultan establecerlo de manera concluyente.

Sin embargo, continúan los estudios para buscar marcadores biológicos y material genético que puedan aportar nuevos elementos y eventualmente vincular a los responsables.

Además, el Instituto Médico Forense solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, con el objetivo de precisar con mayor exactitud el momento de la muerte.

También interviene el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, que trabaja sobre los análisis genéticos pendientes.

Los resultados fueron comunicados a la familia de Nancy Godoy mediante una videoconferencia encabezada por autoridades forenses y representantes del Ministerio Público Fiscal.

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Cinco detenidos por el crimen

Nancy Godoy se desempeñaba como directora suplente en la Escuela Rural N.º 626 y permanecía desaparecida desde el 7 de octubre. Su cuerpo fue encontrado el 28 de octubre, después de 21 días de búsqueda, en una zona rural de difícil acceso.

Por el caso hay cinco personas detenidas con prisión preventiva. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como presuntos coautores de femicidio.

Por su parte, Rosa Leguizamón está acusada como coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón permanece imputado por falso testimonio.

La investigación continúa a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, mientras se esperan nuevas pericias que podrían aportar más precisión sobre cómo y cuándo ocurrió el crimen.