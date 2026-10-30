Tragedia en España: revelaron a qué velocidad chocaron los trenes y cómo fue el impacto

El primer informe técnico aportó datos clave para reconstruir la tragedia y puso el foco en una serie de fallas que se produjeron antes del impacto.

Hoy 08:13

El choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo, que dejó al menos 69 muertos, se produjo a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora, según el primer informe de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).

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De acuerdo con el documento, la colisión entre las formaciones AVE e Iryo, ocurrida a la altura de la localidad de Urda, provocó que el coche delantero del AVE quedara incrustado en el último vagón del Iryo. Como consecuencia del impacto, ambos terminaron volcados y girados al pie de un terraplén.

El informe, elaborado tras las primeras 24 horas de investigación, también describió los daños en el resto de las formaciones. En el AVE, seis de sus últimos coches quedaron sobre la plataforma ferroviaria, mientras que otro cayó por el terraplén. En el caso del Iryo, varios vagones descarrilaron y algunos terminaron fuera de la vía.

Recuperaron las cajas negras de los trenes

La AITAT confirmó que sus investigadores participaron junto con la Policía Judicial y las empresas ferroviarias en la recuperación de los registros embarcados de ambas formaciones, conocidos como cajas negras.

Los dispositivos quedaron bajo custodia de la Guardia Civil y serán fundamentales para reconstruir las circunstancias del accidente y determinar qué ocurrió antes del impacto.

Los especialistas también comenzaron a recopilar documentación y registros técnicos de los trenes y de las instalaciones ferroviarias. Algunas tareas de recuperación se vieron dificultadas por el estado en el que quedaron los vehículos.

Las primeras pistas sobre las causas del accidente

Uno de los puntos centrales del informe es la referencia a una avería en el sistema de señalización LZB, registrada a las 8:31, que obligó a modificar las condiciones habituales de circulación.

A partir de esa falla, los trenes comenzaron a operar bajo el sistema de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL). Esta situación requirió un intercambio de información entre los maquinistas y el Centro de Regulación y Control de Adif.

La autoridad investigadora analiza ahora la secuencia de averías, instrucciones y acciones que pudieron haber conducido a la colisión, así como los mecanismos de seguridad que deberían haber evitado el accidente.

Por el momento, no existe una conclusión definitiva sobre las causas de la tragedia. La investigación continuará con entrevistas, inspecciones de las instalaciones y de los trenes involucrados, además de una revisión de los registros y del mantenimiento ferroviario.