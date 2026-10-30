Termas: un niño de 12 años fue atacado por un perro y sufrió una grave herida en la zona genital

El menor fue mordido mientras jugaba en la casa de un familiar, en el barrio 25 de Mayo. Fue asistido en el CIS de Las Termas y posteriormente derivado de urgencia al CEPSI de la Capital.

Hoy 08:47

Un grave episodio se registró durante la madrugada de este viernes en el barrio 25 de Mayo de Las Termas de Río Hondo, donde un niño de 12 años resultó herido tras ser atacado por un perro.

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Según el informe policial, el menor se encontraba jugando en la casa de uno de sus primos cuando fue mordido por el animal, que pertenece a esa familia.

Tras el ataque, su madre lo trasladó al Centro Integral de Salud (CIS) de Las Termas, donde fue examinado por la médica de guardia. El parte médico indicó que presentaba una herida cortante en la zona genital, por lo que se dispuso su derivación de urgencia.

Debido a la gravedad de la lesión, el niño fue trasladado en una ambulancia del nosocomio local hacia el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), en la ciudad Capital, para recibir atención especializada.

En el caso intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 50 y tomó conocimiento la fiscal de turno, Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien dispuso la elaboración del informe policial y el examen médico correspondiente.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal, que tomó intervención en el hecho.